Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé aurait pu réserver un surprenant dénouement !

Publié le 2 juin 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il n’ait été réellement question que d’une prolongation de contrat au PSG ou bien d’un départ en tant qu’agent libre au Real Madrid, Kylian Mbappé aurait pu avoir une troisième option concrète à disposition. L’intérêt de Liverpool pour Mbappé est d’actualité depuis plusieurs années, et les Reds auraient discuté en interne d’une potentielle offensive de Mbappé cet été.

Le feuilleton Kylian Mbappé a pris fin le samedi 21 mai dernier avec la grande annonce du champion du monde et du président Nasser Al-Khelaïfi au sujet de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Un énorme coup dur pour le Real Madrid qui avait déroulé le tapis rouge à Mbappé, en attestent les déclarations de certains joueurs ces derniers mois, à l’instar de Karim Benzema ou encore de Rodrygo Goes pour ne citer qu’eux. Néanmoins, quelques jours avant la fin du feuilleton, il a été question d’un troisième club dans l’équation. Une équipe dont l’intérêt vous a été révélé par le10sport.com dès le mois d’avril 2020 avec des contacts entre Jürgen Klopp et Wilfrid Mbappé. En effet, Liverpool avait fait irruption à plusieurs reprises dans ce dossier dont seul le Real Madrid ne semblait pouvoir sortir vainqueur en cas de départ de Mbappé du PSG. Et l’entraîneur de Liverpool, en la personne de Klopp, n’a pas caché ledit intérêt des Reds courant mai. « Bien sûr que nous sommes intéressés par Kylian Mbappé, nous ne sommes pas aveugles. S'il y a eu des contacts plutôt qu'un intérêt ? En fait, je n'ai rien à dire à ce sujet mais c'est entre Kylian et Liverpool, c'est réglé, c'est très bien, nous l'aimons évidemment. Si vous ne l'aimez pas, alors vous devez vous remettre en question, mais nous ne sommes pas et ne pouvons pas faire partie de ces batailles avec les autres clubs impliqués, mais c'est très bien et il reste un grand joueur ».

🔺 Mohamed Salah prefers to join Premier League rival next summer if no new #LFC deal agreed🔺 Offered 15% increase on terms but wants deal to be world's sixth-best paid player🔺 Liverpool set price of £42.5m for ManeFull details of #LFC transfer plans from @JamesPearceLFC ⤵️ — The Athletic UK (@TheAthleticUK) June 1, 2022

Liverpool a discuté d’un transfert de Mbappé cette année !