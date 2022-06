Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Dupraz, c'est bien terminé !

Publié le 2 juin 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Bien que le doute était permis, l'avenir de Pascal Dupraz est désormais réglé. Jean-François Soucasse assure que le contrat de l'ancien entraîneur de Toulouse ne sera pas prolongé à l'ASSE. Mais surtout, le président exécutif des Verts ajoute qu'il n'en a jamais été question, même en cas de maintien.

Arrivé au début du mois de décembre pour sauver l'ASSE, Pascal Dupraz a échoué dans sa mission puisque les Verts se sont inclinés aux tirs-au-but lors du barrage contre l'AJ Auxerre. Par conséquent, cela scelle l'avenir de l'ancien entraîneur de Toulouse dont le contrat s'achève le 30 juin. Bien que durant la saison, l'hypothèse de voir Pascal Dupraz prolonger ait été évoquée, le suspens a pris fin puisque Jean-François Soucasse se montre catégorique.

Soucasse confirme le départ de Dupraz