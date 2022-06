Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive va être lancée pour Sadio Mané !

Publié le 1 juin 2022 à 23h45 par Pierrick Levallet

Avec le départ d’Angel Di Maria, le PSG serait à la recherche d’un nouvel attaquant polyvalent pour la saison prochaine. Le club de la capitale penserait donc à Sadio Mané pour remplir ce rôle, une piste qui aurait été validée par Kylian Mbappé. Cependant, le Bayern Munich aimerait aussi recruter le Sénégalais cet été et le club bavarois souhaiterait accélérer les choses dans ce dossier.

La saison prochaine, le PSG ne comptera plus Angel Di Maria dans ses rangs. L’international argentin voit son contrat expirer à la fin du mois et il ne sera pas prolongé. De ce fait, le club de la capitale serait à la recherche d’un nouvel attaquant polyvalent pour pallier son départ cet été. Et à en croire les informations de Sport BILD , la direction parisienne aurait jeté son dévolu sur Sadio Mané. Le champion de France serait d’ailleurs déjà passé à l’action, tandis que Kylian Mbappé aurait validé cette piste. Cependant, le PSG va devoir faire face à la concurrence du Bayern Munich. Et le pensionnaire de Bundesliga ne voudrait pas que le dossier traîne en longueur.

Le Bayern veut accélérer les choses pour Sadio Mané