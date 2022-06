Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Tchouaméni... Camavinga dit tout sur les gros dossiers du Real !

Publié le 2 juin 2022 à 8h30 par Pierrick Levallet

Alors que le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le Real Madrid est déjà très actif sur son recrutement. Le club madrilène a déjà connu un échec cuisant avec la prolongation de Kylian Mbappé au PSG mais s’apprêterait à se rattraper avec la signature d’Aurélien Tchouaméni. Eduardo Camavinga s’est d’ailleurs prononcé sur ces deux sujets.

À l’approche du mercato estival, le Real Madrid est déjà passé à l’action sur le marché des transferts. Le champion d’Espagne aurait déjà enregistré l’arrivée d’Antonio Rüdiger - libre de tout contrat cet été - et ne serait plus très loin d’accueillir Aurélien Tchouaméni dans son effectif. Toutefois, le club madrilène a aussi connu un gros échec avant même l’ouverture de la fenêtre des transferts avec la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant de 23 ans a préféré parapher un nouveau contrat jusqu'en juin 2025 plutôt que de rejoindre le Real Madrid cet été. Ce dernier s’est d’ailleurs attiré les foudres des supporters de la Casa Blanca , qui n’ont pas hésité à l’insulter notamment après le sacre des Merengue en Ligue des Champions. Néanmoins, le vestiaire semble être passé assez rapidement à autre chose d’après les dires d’Eduardo Camavinga.

« Mbappé ? Il a fait son choix et c’est tout, il faut le respecter »

« Comment j’ai vécu la prolongation de Mbappé au PSG ? C’est la vie, il a fait son choix et c’est tout, il faut le respecter. On n’en a pas plus parlé que ça dans le vestiaire » a avoué le milieu de terrain de 19 ans dans un entretien accordé au Parisien . Désormais, le Real Madrid se concentrerait sur la signature d’Aurélien Tchouaméni afin de prévoir l’avenir du milieu de terrain madrilène puisque le trio formé par Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro arrive en fin de cycle. Eduardo Camavinga, recruté l’été dernier, aimerait bien que le joueur de 22 ans le rejoigne dans l’effectif de Carlo Ancelotti.

« Tchouaméni ? J’espère qu’il viendra »