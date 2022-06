Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Busquets laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 2 juin 2022 à 17h00 par La rédaction

Alors que Sergio Busquets fêtera prochainement ses 34 ans, celui-ci n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone, et approche de sa retraite. Toutefois, l’international espagnol ne semble pas inquiet de cette situation. En effet, le milieu de terrain préfère se concentrer sur la prochaine saison avant de se pencher sur son avenir, lui qui dit être bien entouré pour lutter contre le poids de l’âge.

A 33 ans, Sergio Busquets approche inévitablement de la fin de sa carrière. Si l’international espagnol est encore indiscutable au FC Barcelone, lui qui a pris part à 50 des 53 matchs disputés par les Catalans cette saison, les Blaugrana pourraient faire de plus en plus confiance à leurs jeunes cracks, et réduire le temps de jeu du capitaine. Lié au Barça jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain n’a pas encore rencontré ses dirigeants pour parler de son avenir. Toutefois, le principal intéressé n’y pense pas encore, et reste concentré sur la prochaine campagne, avec la Coupe du monde en ligne de mire.

«Nous verrons, car mon avenir n'est pas important pour le moment»