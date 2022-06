Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique, l’homme qui a tout changé pour Mbappé !

Publié le 2 juin 2022 à 15h15 par Axel Cornic

Ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, Antero Henrique travaille actuellement pour la Ligue du Qatar, mais a tout de même été très précieux lors de la prolongation de Kylian Mbappé. Il aurait en effet œuvré pour rapprocher les différentes parties concernées et convaincu donc Mbappé de tourner le dos au Real Madrid.

C’était un dossier que tout le monde donnait pour perdu. Pourtant, Kylian Mbappé a finalement signé un nouveau contrat le liant au Pais Saint-Germain jusqu’en 2025, alors même que le Real Madrid était prêt à l’accueillir les bras ouverts. Un vrai tour de force pour lequel le Qatar peut remercier un homme : Antero Henrique. Celui qui a occupé le poste de directeur sportif du PSG par le passé aurait en effet joué un rôle central dans ce dossier et devrait vraisemblablement rester, pour aider le club à vendre ses joueurs cet été. Il a d’ailleurs déjà une longue liste, puisque Le Parisien a récemment parlé de plus d’une dizaine de départs, de Leandro Paredes à Thilo Kehrer, en passant par Mauro Icardi et Julian Draxler.

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé aurait pu réserver un surprenant dénouement ! https://t.co/OkxBI9FydY pic.twitter.com/OKgcLEwxez — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Henrique a convaincu le Qatar de tout donner accepter