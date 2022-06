Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé et Tchouaméni, un nouveau duel se profile avec le Real Madrid !

Publié le 2 juin 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et du Real Madrid se croisent en cette fin de saison et à quelques semaines du début du mercato estival. La presse italienne annonce en effet une nouvelle bataille entre les deux clubs autour de Leonardo Spinazzola, latéral offensif de l’AS Roma et de la Squadra Azzurra.

L’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions n’était finalement que le début. Après cet échec, le Paris Saint-Germain s’est vengé du Real Madrid en réussissant à convaincre sur le fil Kylian Mbappé de prolonger son contrat, ce qui n’a pas manqué de faire réagir en Espagne. Pour se rattraper, les Madrilènes souhaiteraient désormais recruter Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco, pour lequel le PSG a également un faible ! Le milieu aurait vraisemblablement une préférence pour Madrid... tout comme Mbappé avant de signer un nouveau contrat avec Paris.

Le Real Madrid bouge en coulisses pour Spinazzola