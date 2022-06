Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est bien terminé pour Zidane !

Publié le 2 juin 2022 à 13h30 par Alexandre Higounet

En milieu de semaine, plusieurs médias français se sont accordés pour dire que Luis Campos visait Christophe Galtier pour l’après-Pochettino, un coach avec qui il avait bien fonctionné lors de leur passage commun à Lille. Tout cela confirme que l’arrivée du directeur sportif portugais est bien la preuve que le dossier Zidane est terminé pour le Paris Saint-Germain. Analyse.

Ces dernières heures, le média français Foot Mercato a révélé que Luis Campos avait lancé des approches en direction de Christophe Galtier - avec qui il a collaboré au LOSC avec les excellents résultats que l’on connaît - en cas de départ de Mauricio Pochettino. Selon Foot Mercato , Galtier avait d’ailleurs soufflé le nom du directeur sportif portugais lors de son arrivée à Nice. Les retrouvailles pourraient donc finalement se faire du côté du Parc des Princes. Cette piste a été confirmée par Nice-Matin , qui indique que le coach du Gym figure bien sur la « short list » de Luis Campos. Le club aiglon en a été informé, au point que le président Rivère maintient le contact avec son ancien coach, Lucien Favre, actuellement sans club, dans le cadre d’une éventuelle succession…

Un coach qui accepte de laisser les clés du recrutement