Mercato - ASSE : Polémique, avenir... Khazri se lâche après après la relégation des Verts !

Publié le 2 juin 2022 à 10h30 par La rédaction

L’attaquant de l’AS Saint-Etienne Wahbi Khazri a donné sa version des faits concernant la saison cataclysmique des Verts, relégués en Ligue 2 la saison prochaine. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’international tunisien en a profité pour démentir plusieurs informations parues dans la presse ces derniers jours.

En s’inclinant face à l’AJ Auxerre en barrages, l’AS Saint-Etienne a provoqué sa relégation en Ligue 2. Un coup de massue pour ce club historique du championnat de France qui, au bout d’une année très compliquée, n’a pas su maintenir sa place dans l’élite. Invité sur RMC à s’exprimer sur la saison ratée des Verts , l'attaquant Wahbi Khazri a expliqué les raisons, selon lui, de la descente du club : « Le projet qui a été mis en place n’avait pas le niveau pour la Ligue 1 » commence-t-il. « Il y a des jeunes joueurs qui ont été lancés et qui ont fait le maximum, il n’y a aucun joueur dans ce groupe qui a triché, tout le monde s'est donné à 200%, mais ce qui fait la différence en Ligue 1, ce sont les joueurs de talents, des joueurs de haut niveau. Malheureusement, je pense qu’on avait un groupe trop jeune et c’était compliqué d’exister en Ligue 1. En ayant 12 points à la trêve, c’est encore plus compliqué donc on partait de très loin. Pascal Dupraz est arrivé il a fait son maximum, il a remis un peu l’équipe sur le droit chemin, on a réussi à faire barragiste, mais ça n’a pas suffi » a analysé l’international tunisien, qui a assuré ne pas en vouloir non plus à Claude Puel, l'entraineur stéphanois en début de saison.

Khazri dément la prime de maintien

Wahbi Khazri a également réagi à un article de L’Equipe l’incriminant. En effet, selon le journal, l’ancien Bastiais aurait demandé une prime en cas de maintien des stéphanois. « Je suis venu pour rétablir la vérité. Dieu merci je gagne bien ma vie, je n'ai menacé personne pour avoir mon salaire. Les joueurs du vestiaire m’ont dit qu’en tant que capitaine, ça serait bien de voir s’il y a une prime de maintien. Je leur ai dit qu’on est dernier, que franchement une prime c’est compliqué. Je suis allé voir Loïc Perrin (le coordinateur sportif) pour qu'on récompense les kinés, les femmes qui s'occupent de notre linge et les autres salariés. Je trouvais que ça pouvait faire une carotte pour les joueurs de récompenser ces gens-là avec une prime de 2 000 ou 3 000 euros, joueurs compris. Dans le titre de L’Equipe, je suis venu pour négocier une prime pour les joueurs » détaille-t-il, avant d’ajouter : « Dire que le club a pensé à une prime pour les salariés, c’est faux. C’est moi qui l'ai demandée » . Khazri, triste et affecté par la relégation de l’ASSE, veut que chacun prenne « ses responsabilités et assume. Le club joue le maintien depuis trois ans et ce n'est pas normal » .

