Florentin, Paul... Quand la presse italienne se trompe de Pogba !

Publié le 2 juin 2022 à 10h10 par Axel Cornic

L’avenir de Paul Pogba fait énormément parler en ce moment, puisqu’il devait vraisemblablement retrouver la Juventus à la fin de son contrat avec Manchester United. Cela semble d’ailleurs faire tourner la tête de certains médias en Italie, avec un épisode assez cocasse survenu ce jeudi...

L’aventure mancunienne de Paul Pogba touche à son terme. Revenu en 2016 dans le cadre d’un transfert de 110M€, le milieu tricolore va quitter Manchester United pour la deuxième fois de sa carrière. Et la destination pourrait bien être la même que celle choisie la première fois en 2012, puisque Pogba est annoncé tout proche d’un retour à la Juventus ! En Italie comme en Angleterre on annonce en effet que les Bianconeri travailleraient d’arrache-pied pour retrouver le Français, qui avait explosé à Turin par le passé, devenant l’un des meilleurs milieux au monde. Il devait touche un salaire compris ente 7 et 9M€, alors que le Paris Saint-Germain semblait lui offrir beaucoup plus.

Pogba en Une de la Gazzetta Dello Sport mais pas le bon…. Ils ont pris son frère !! Abusé… pic.twitter.com/xx18dmq0nq — CM Football (@CMFootball_) June 2, 2022

Un Pogba peut en cacher un autre