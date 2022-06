Mercato - PSG : Pour Paul Pogba, c’est terminé !

Foot - Mercato - PSG

Après six années passées à Manchester United, Paul Pogba quittera les Red Devils gratuitement cet été a annoncé le club anglais sur ses réseaux sociaux. Bien placé pour le faire venir, le PSG devrait finalement se faire devancer par la Juventus qui serait persuadée d’avoir conclu un accord avec le milieu des Bleus.

Maintenant que le PSG a conclu le feuilleton Mbappé, la priorité est de recruter un milieu de terrain. Déjà ciblé l’an dernier, Paul Pogba est l’un des objectifs du club de la capitale avec Aurélien Tchouaméni. Ce mercredi, Manchester United a publié un communiqué confirmant le départ de l’international français. Toutefois, son avenir devrait s’écrire ailleurs qu’au PSG…

🚨 Understand that Juventus are 'confident' that they have a deal in place to bring Paul Pogba back to Juventus.Angel Di Maria also very close to joining the club.https://t.co/khDMmiiNDXStory with @GraemeBailey for @90min_Football ✍️