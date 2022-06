Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier est-il l’entraîneur idéal pour le PSG ?

Publié le 2 juin 2022 à 8h00 par Thibault Morlain

Alors que les jours de Mauricio Pochettino au PSG pourraient bien être comptés, la question est de savoir qui viendrait le remplacer sur le banc du Parc des Princes. Plusieurs noms ont déjà été évoqués, mais ces dernières heures, c’est la piste menant à l’entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier qui a pris de l’ampleur. Ce dernier pourrait-il alors être l’entraîneur idéal pour le PSG ?

Qui sera le prochain entraîneur du PSG ? L’incertitude plane concernant l’identité de celui qui sera aux commandes des champions de France. Actuellement, c’est Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en 2023, qui est en poste. Toutefois, l’Argentin pourrait ne pas rester à cette position. Après Leonardo, c’est lui qui pourrait être démis de ses fonctions. Cela fait plusieurs semaines maintenant qu’un départ de Pochettino est dans l’air. Il faudra alors ensuite trouver un nouvel entraîneur pour le PSG. Pressenti pour succéder à Leonardo, Luis Campos serait passé à la vitesse supérieure pour… Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Une arrivée à Paris ? Galtier hallucine ! https://t.co/mamZdXCNHz pic.twitter.com/ZQOrmboQrv — le10sport (@le10sport) May 23, 2022

Galtier-Campos, le futur duo du PSG ?