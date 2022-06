Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel été qui s'annonce mouvementé pour Arkadiusz Milik

Publié le 2 juin 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Arrivé à l’hiver 2021, Arkadiusz Milik a souvent été lié à un départ de l’Olympique de Marseille et à quelques semaines du mercato, se sujet fait à nouveau parler. Il faut dire que le numéro 9 de l’OM a plusieurs pistes à l’étranger et en France, comme avec le FC Nantes et le Juventus.

C’est une sorte de serpent de mer qui refait surface, avant chaque session de mercato. En difficulté au Napoli et en fin de contrat, Arkadiusz Milik voulait se relancer à l’Olympique de Marseille en janvier 2021. Cela n’a marché qu’un temps, puisqu’une blessure est venue le stopper cet été et lors de son retour, la situation avait changé. Jorge Sampaoli s’est en effet plusieurs fois privé de Milik, lui préférant plutôt Gerson ou Dimitri Payet dans une position de faux numéro neuf. Des choix qui ont provoqué des tensions et vu qu’un départ de Sampaoli de l’OM est totalement improbable à l’heure actuelle, c’est le Polonais qui pourrait plier bagages. Un scénario confirmé récemment par plusieurs médias, qui estiment que l’OM pourrait récupérer un peu moins que l’argent investi sur Milik, avec près de 11M€.

L’énième tentative de la Juventus ?

La Juventus, qui semblait avoir définitivement oublié Arkadiusz Milik depuis l’achat de Dušan Vlahović lors du dernier mercato hivernal, pourrait revenir à la charge. Tuttosport explique en effet que Moise Kean comme Alvaro Morata, respectivement prêtés par Everton et l’Atlético de Madrid, pourraient être emmenés à quitter le club à la fin de la saison. La priorité serait Giacomo Raspadori de Sassuolo, mais Milik a toujours été un joueur très apprécié du côté de Turin, même lorsqu'il évoluait dans le club rival du Napoli. Il Corriere dello Sport confirme cette piste annonçant qu’elle aurait reçu l’aval de Massimiliano Allegri, qui pense que Milik a le profil parfait pour évoluer aux côtés de Vlahović.

A Nantes « on n’y croit pas beaucoup »