Mercato - PSG : Un nouveau gros coup à gauche après Nuno Mendes ?

Publié le 2 juin 2022 à 11h10 par Axel Cornic

Alors que le poste de latéral gauche a récemment été consolidé avec l’achat définitif de Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain aurait l’intention de recruter un nouveau joueur à ce poste. Il s’agirait à en croire la presse italienne de Leonardo Spinazzola, latéral de l’AS Roma qui avait déjà été lié au PSG avant sa grave blessure contractée lors du dernier Euro.

Arrivé l’été dernier, Nuno Mendes a su profiter de l’absence de Juan Bernat pour s’imposer comme un titulaire impuissance au Paris Saint-Germain. Ainsi, il a logiquement convaincu et a tout récemment vu l’option d’achat présente dans son contrat être levée par le PSG, qui l’a d’ailleurs annoncé dans un communiqué. « Le Paris Saint-Germain enregistre le transfert définitif de Nuno Mendes » peut-on lire dans ce communiqué. « Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026 ». Du côté du Sporting on annonce ainsi que le PSG a versé au total 45M€ pour Nuno Mendes, soit 7M€ pour le prêt payant d’un an et 38M€ pour son option d’achat.

Le PSG suit Leonardo Spinazzola