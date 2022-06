Foot - PSG

PSG : Lionel Messi revit enfin... loin du Paris Saint-Germain !

Publié le 2 juin 2022 à 10h15 par Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Lionel Messi n’a pas vraiment eu un impact énorme au Paris Saint-Germain, avec de gros problèmes d’adaptation. Désormais avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or semble revivre et dans son entourage on confirme les problèmes qu’il a pu rencontrer au PSG lors des derniers mois...

Certains assurent que l’on n’a pas encore vu le véritable Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Arrivé du FC Barcelone il y a un an du FC Barcelone, qui n’a pas pu lui faire signer un nouveau contrat, le septuple Ballon d’Or ne semble pas s’être fait à sa nouvelle vie parisienne et il a d’ailleurs vidé son sac tout récemment, dans un long entretien accordé aux médias argentins. Messi y évoque notamment les problèmes rencontrés par sa famille, mais il explique surtout qu’il n’a jamais vraiment souhaité quitter le Barça pour rejoindre le PSG ! « Après une vie passée au même endroit ce n'est pas facile, surtout à mon âge parce que c'est autre chose de le faire plus jeune, quand t’es préparé et que quelque part tu l’as voulu » a déclaré Messi, au micro de TyC Sports . « À ce moment-là je ne voulais pas ce changement, je ne l'imaginais pas, je n'y pensais pas et la vérité est que ce fut une année difficile ». Son contrat se poursuit toutefois jusqu’en juin 2023 et on voit mal le PSG le lâcher si facilement...

Un autre Messi avec l’Argentine