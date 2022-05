Foot - PSG

PSG : Ces records que Kylian Mbappé peut battre à Paris

Alors qu'il a décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025, cela laisse donc au moins trois saisons supplémentaires à Kylian Mbappé pour empiler encore les records avec le club de la capitale. Certains semblent très facilement atteignables pour l'attaquant français, d'autres plus lointains. Mais avec Kylian Mbappé, rien ne semble impossible.

C'est donc officiel, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en juin 2025 après avoir longuement été annonce proche du Real Madrid. Parmi les arguments qui l'ont convaincu de rester à Paris, la possibilité de marquer l'histoire du football en France a beaucoup compté. L'idée est bien évidemment de remporter la première Ligue des champions de l'histoire du PSG. « Aujourd’hui le projet du PSG est réel. Il entame une nouvelle ère. C’est vraiment avoir une structure sportive, une restructuration dans tous les aspects du club, qui permettra après d’être performant », confiait-il afin d'affirmer son ambition. Mais Kylian Mbappé va également avoir la possibilité de s'emparer de nombreux records qui lui permettront d'entrer encore un peu plus dans la légende du club parisiens, bien qu'il ne sera pas facile d'aller tous les chercher.

Le record de buts de Cavani

Le premier record est le plus prestigieux, mais également l'un des plus accessibles. Et pour cause avec ses 171 buts inscrits depuis 2017, Kylian Mbappé ne pointe qu'à 29 longueurs du record de buts inscrits pas Edinson Cavani (200 buts). Compte tenu de son niveau actuel, l'attaquant français devrait atteindre cet objectif en cours de saison prochaine, est plus rapidement que son ancien coéquipier. Le Matador a effectivement inscrit 200 buts en sept saisons et 301 matches. Kylian Mbappé, qui a disputé 217 matches avec le PSG, pourrait dépasser les 200 buts au cœur de sa sixième saison à Paris.

Le record de passes décisives de Di Maria

Un autre record d'un ancien coéquipier est dans le viseur de Kylian Mbappé, et ce n'est probablement celui qu'il aurait imaginé battre. En effet, cette saison, Kylian Mbappé s'est découvert des qualités de passeurs puisqu'il a également dominé ce classement en Ligue 1. Au total, l'attaquant français a réalisé 87 passes décisives depuis son arrivée au PSG. Devant lui, trois légendes du club à savoir Angel Di Maria, Safet Susic et Mustapha Dahleb. Cependant, avec ses 112 offrandes, le Fideo ne semble pas hors de portée pour Kylian Mbappé, surtout s'il honore ses trois années de contrat.

Le record d'apparitions de Pilorget

Celui-là sera peut-être le plus difficile à atteindre. En effet avec 435 apparitions, Jean-Marc Pilorget est le plus capé de l'histoire du PSG. Avec une moyenne de 50 matches par saison, Kylian Mbappé ne pourra d'ailleurs pas battre ce record en trois saisons. Il faudra pour cela prolonger une nouvelle fois son contrat. D'autant plus qu'entre temps, Marco Verratti (378 matches) et Marquinhos (363 matches) pourraient très sérieusement s'approcher du record de Jean-Marc Pilorget.

Les records de buts sur une saison d'Ibrahimovic

Revenons sur les buts, secteur de prédilection de Kylian Mbappé. Et il y a des records que Zlatan Ibrahimovic a placé à des hauteurs très importantes, à savoir ceux du nombre de buts inscrits sur une saison. En effet, lors de l'exercice 2015/2016, le Suédois a trouvé le chemin des filets à 50 reprises, un record impressionnant dont Kylian Mbappé s'est un peu approché cette saison avec ses 39 buts. En Ligue 1, Ibrahimovic avait porté son total à 38 buts, soit une moyenne d'un but par match. Avec 28 réalisations à son compteur cette année, l'attaquant français a pu se rendre compte de la difficulté de battre ce record. Mais il désormais le leader incontesté au PSG et pourrait donc se voir confier les penalties, ce qui augmentera clairement ses statistiques et lui permettra donc de s'approcher des chiffres de Zlatan Ibrahimovic.

Le record du nombre de titre de meilleur joueur de L1

Enfin, sacré trois fois de suite meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, Kylian Mbappé co-détient déjà ce record en compagnie de Zlatan Ibrahimovic, bien que le Français soit le seul à les avoir enchaînés. Quoi qu'il en soit, s'il est une nouvelle fois désigné meilleur joueur du championnat, le numéro 7 du PSG sera tout seul au sommet de ce classement.