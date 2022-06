Foot - PSG

PSG : Cette grosse mise au point sur la blessure de Neymar !

Publié le 1 juin 2022 à 22h30 par Dan Marciano

Touché au pied droit à la veille d'une rencontre amicale entre le Brésil et la Corée du Sud, Neymar est très incertain. Médecin de la sélection auriverde, Rodrigo Lasmar a donné des précisions sur la blessure du joueur parisien. La star devrait passer de nouveaux examens, dans les prochaines heures, afin d'établir un diagnostic plus précis.

Nouvelles inquiétudes autour de l'état physique de Neymar. A la veille d'une rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud à Séoul, le joueur du PSG s'est blessé durant un entraînement. Il a ressenti une douleur au pied droit, très souvent touché ces derniers mois. Sorti en boitant du terrain, la star auriverde n'est plus revenue sur la pelouse et sa présence lors du match amical demeure très incertaine. Ce mercredi, Neymar a dévoilé une photo de son pied touché. « C'est un beau pied ? » a-t-il demandé à ses followers sur son compte Instagram. Agé de 30 ans, Neymar devrait passer de nouveaux examens afin d'établir un protocole de récupération.

Neymar publicou foto de como ficou seu pé após pisão em disputa de bola com Léo Ortiz e Danilo, no treino da Seleção Brasileira.📸 Reprodução pic.twitter.com/FEQJZUVpUM — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 1, 2022

« Il y a un gonflement important, il ne pouvait pas continuer à s’entraîner »

Médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar a donné des nouvelles de Neymar en conférence de presse. « Il s’est immédiatement plaint d’une douleur au pied droit, le même qui a été blessé au cinquième métatarsien en 2018 et 2019. Cependant, cette fois, le traumatisme se situait dans une autre région du pied. Neymar a subi un traumatisme au pied droit, une bosse. Il y a un gonflement important, il ne pouvait pas continuer à s’entraîner, et nous avons commencé le traitement. Il est en observation, nous verrons comment il réagit dans les prochaines heures. Nous disposons d’une courte période de temps, mais nous l’utiliserons pour lui permettre de se rétablir. Une évaluation plus détaillée sera faite et nous utiliserons ce temps pour décider s’il va jouer » a confié le membre du staff dans des propos rapportés par Globoesporte.

« Il va se reposer, demain nous ferons une nouvelle évaluation »