Foot - PSG

PSG - Malaise : Sifflé par ses propres supporters ? Messi n'avait jamais vécu ça !

Publié le 30 mai 2022 à 18h45 par La rédaction

L’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions aura été d’autant plus douloureuse pour Lionel Messi. Effectivement, si l’Argentin pouvait nourrir des regrets au vu de la qualité de l’effectif parisien, celui-ci aura également été l’une des principales cibles des supporters du PSG, qui n’ont pas hésité à le huer. Une situation qui n’était encore jamais arrivé à la Pulga.

Pour sa première saison au Paris Saint-Germain, Lionel Messi aura vécu plusieurs nouveautés. En effet, si l’international argentin faisait l’unanimité au FC Barcelone, les supporters du club de la capitale l’ont régulièrement critiqué pour ses prestations bien en deçà des espérances. L’élimination dès les 8èmes de finale de Ligue des champions semblait être la goutte de trop, et le joueur de 35 ans a été l’un des bouc-émissaire de ce fiasco. Le match suivant face aux Girondins de Bordeaux aura effectivement vu la Pulga être sifflé dans les travées du Parc des Princes, quelque chose qui ne lui était jamais arrivé en Catalogne.

« C'est une situation différente. Cela ne m'était jamais arrivé à Barcelone »

Pour TyC Sports , Lionel Messi est revenu sur les sifflets dont il a été victime : « C'est également nouveau pour moi. C'est une situation différente. Cela ne m'était jamais arrivé à Barcelone, bien au contraire. La situation des gens et la colère sont compréhensibles en raison des joueurs que nous avions, de l'équipe que nous étions et parce que cela s'est produit une année de plus, parce que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation arrive à Paris, être éliminé de la Ligue des champions de cette façon, et la colère est compréhensible. Ensuite, que je sois d'accord ou non sur les sifflets adressés à moi et à Ney en particulier, c'est nous qui avons été le plus montrés du doigt. Mais bon, c'est arrivé » . Une situation inédite pour l’international argentin, qui voulait garder sa famille et notamment ses enfants loin de tout cela : « J'ai immédiatement demandé ce que les enfants avaient répondu, s'ils l'avaient vu, ce qu'ils en avaient pensé et ce qu'ils en ont dit. La vérité est que je n'aimais pas que ma famille soit là et entende les gens me siffler, et que mes enfants soient là et aient à subir cela. Ils ne m'ont rien dit, ils ont laissé faire. Ils n'ont rien compris, car ils ne savent pas non plus pourquoi. Je sais qu'ils ont ressenti quelque chose »