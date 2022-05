Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi s'attendait au pire avant le Real Madrid !

Publié le 30 mai 2022 à 18h15 par La rédaction

Vainqueur de la 14ème Ligue des champions de son histoire, le Real Madrid a réalisé un parcours exceptionnel. En effet, les Merengue ont réussi à éliminer le PSG, Chelsea et Manchester City en renversant la vapeur dans les dernières minutes du match retour. Très déçu de cette élimination hâtive, Lionel Messi est revenu sur ces incroyables scénarios.

Le Paris Saint-Germain a subi une grosse désillusion durant cette campagne de Ligue des champions. En effet, alors que le club de la capitale s’était considérablement renforcé en attirant des joueurs tels que Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi ou encore Achraf Hakimi, beaucoup voyaient là l’un des principaux candidats au titre de champion d’Europe. Cependant, le Real Madrid en a décidé autrement. Dominés pendant la majeure partie de la double confrontation, les hommes de Carlo Ancelotti se sont finalement imposés (3-2 en cumulé) grâce à un triplé de Karim Benzema, éliminant le PSG dès les 8èmes de finale. Un incroyable scénario que Lionel Messi savait possible.

« Je savais que cela pouvait se produire et c’est ce qu’il s’est passé »

Au cours d’une interview accordé à TyC Sports , Lionel Messi est revenu sur la déroute face au Real Madrid. Habitué à jouer contre les Merengue , l’international argentin savait que ce scénario pouvait arriver : « Nous attendions vraiment cette compétition avec impatience, et vu la façon dont le match s'est déroulé, le résultat est un coup dur. J'ai été en Espagne pendant de nombreuses années, toute ma vie et je sais comment est le Real Madrid. Et je savais que cela pouvait arriver pendant le match, parce qu'ils marqueraient un but sorti de nulle part et changeraient automatiquement le jeu. Je savais aussi que sur ce terrain, les 15, 20 premières minutes, ils sont vous pressent haut. Et si cela arrive, le jeu change. Je savais que cela pouvait se produire et c’est ce qu’il s’est passé »