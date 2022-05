Foot - PSG

PSG : Donnarumma rend un bel hommage à Raiola

Publié le 29 mai 2022 à 17h12 par Axel Cornic mis à jour le 29 mai 2022 à 17h14

Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG et de l’équipe d’Italie, st revenu sur la récente disparition de son agent Mino Raiola.