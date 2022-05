Foot - PSG

PSG - Polémique : Messi lâche une réponse cinglante à Lewandowski pour le Ballon d'Or !

Publié le 30 mai 2022 à 21h10 par La rédaction

Avant de remporter son 7ème Ballon d’Or, Lionel Messi avait eu une pensé pour Robert Lewandowski. Cependant, alors que l’international polonais espère que le message de la Pulga était sincère, l’Argentin est revenu sur ce quiproquo, expliquant que le joueur du Bayern Munich ne le méritait pas en 2021, mais l’année précédente.

Au terme d’une saison qui l’aura vu remporter la Copa America pour la première fois de sa carrière, Lionel Messi a remporté son septième Ballon d’Or. L’Argentin était notamment à la lutte avec Jorginho ou Robert Lewandowski, a qui le natif de Rosario avait adressé un beau message durant la cérémonie : « Tu le méritais l'an passé, j'espère qu'ils vont te le donner » . Des paroles que l’international polonais espère sincères : « Je voudrais que Lionel Messi soit sincère et que ce ne soient pas des mots creux. J'ai ressenti de la tristesse, je ne peux pas le nier » . Cependant, le joueur de 34 ans a tenu à revenir sur ses propos, en expliquant que la star du Bayern Munich méritait ce trophée en 2020, et non pas en 2021.

