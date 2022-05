Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi glisse un tacle à Kylian Mbappé !

Publié le 30 mai 2022 à 17h45 par La rédaction

Si la déclaration de Kylian Mbappé au sujet de l’opposition qu’ont le Brésil et l’Argentine en Amérique du Sud suscite de vives réactions, Lionel Messi a tenu à réagir. Selon lui, les sélections concernées ont de bons joueurs, et il est difficile de jouer face à elles pour des questions environnementales.

S’il semble très heureux depuis sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est tout de même au cœur d’une polémique. En effet, pour TNT Sports , l’international français avait énoncé les favoris à la victoire finale en Coupe du monde selon lui, dressant un constat sur le niveau des sélections sud-américaines : « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe ». Une déclaration qui a suscité de vives réactions, notamment auprès des joueurs sud-américains, qui évoquent effectivement les difficultés liées aux environnements, ainsi que le niveau des joueurs, qui évoluent pour beaucoup en Europe. Un avis que partage Lionel Messi.

« Ce sont de grandes équipes, avec de grands joueurs »

Dans un entretien accordé à TyC Sport , Lionel Messi est revenu sur cette polémique. Selon lui, les sélections européennes auraient du mal à se qualifier pour la Coupe du monde s’il fallait jouer face aux équipes sud-américaines : « Évidemment, en dehors de l'entraînement, nous en avons parlé, mais à cette occasion, nous n'avons pas discuté. Je n'ai pas vu la façon dont il l'a dit, ni ce qu'il a dit. Mais nous en avons souvent parlé avec les gars en Espagne, lorsque nous sommes revenus d'un tour de qualification et nous leur avons dit : vous savez à quel point il serait difficile pour vous de vous qualifier pour la Coupe du monde si vous deviez aller jouer là-bas. En Colombie, l'altitude, la chaleur, au Venezuela.... Outre le fait que ce sont de grandes équipes, avec de grands joueurs, et que le football devient plus égalitaire chaque jour, quel que soit l'adversaire, je pense que nous sommes prêts à jouer contre n'importe quelle équipe européenne et nous avons maintenant un très bon test. »