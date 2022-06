Foot - PSG

PSG : Messi se lâche sur son calvaire... mais se fait sèchement tacler !

Publié le 2 juin 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

Après une première saison plus que poussive du côté du PSG, Lionel Messi a vidé son sac au micro des médias argentins, révélant notamment que son intégration à Paris n'a pas été facile. Malgré tout, ce discours ne convainc pas tout le monde, à commencer par Jérôme Rothen, toujours très agacé par le comportement de Lionel Messi depuis son arrivée au PSG.

Il y a un an, Lionel Messi ne s'attendait surement pas à vivre un été si mouvementé. Et pour cause, après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine, le numéro 10 du Barça va vivre une nouvelle grande émotion. En effet, de retour en Catalogne après le sacre avec son équipe nationale, Lionel Messi apprend que le FC Barcelone n'est pas en mesure de la conserver. Par conséquent, La Pulga doit quitter son club de toujours et s'engage très rapidement avec le PSG où il connaît des débuts très poussifs. Lionel Messi a dû changer toutes ses habitudes. « J'ai dû m'habituer à une nouvelle façon de jouer parce que toute ma vie j’ai évolué d’une certaine façon et arriver à un endroit où ce n'est pas pareil, où tu joues différemment, où tu vois le football différemment, avec de nouveaux coéquipiers... moi à Barcelone, j'avais des coéquipiers qui jouaient ensemble depuis de nombreuses années et ils me connaissaient par cœur », explique-t-il dans une interview accordée à TyC Sports afin de justifier sa première saison délicate au PSG. Mais ce n'est pas tout, Lionel Messi rappelle qu'il ne s'est pas retrouvé dans les meilleures conditions : « Tout cela était nouveau pour moi. En plus de ça, j'ai commencé le championnat en retard parce que je suis arrivé en retard au club, puis j'ai eu un coup au genou qui m'a arrêté un moment. Je ne pouvais pas faire trois ou quatre matchs d'affilée. Les vacances sont arrivées et j'ai dit “Bon, après ça je commence une nouvelle année, je vais arriver avec toutes les batteries, je vais me changer, l'adaptation est finie”, et là le Covid m'a rattrapé ! »

Retrouvailles entre Marco Verratti et Lionel Messi, qui s’affronteront demain à Wembley pour la #Finalissima2022. Les sélections italienne et argentine se sont croisées à J-1 du match. 🇮🇹 🏆 🇦🇷 pic.twitter.com/2CdPSYhGUk — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 31, 2022

Rothen pas convaincu par le discours de Messi