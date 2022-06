Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée entre Kylian Mbappé et Karim Benzema !

Publié le 2 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas

Après plusieurs mois de suspense, Kylian Mbappé a décidé de renouveler son bail avec le PSG. Le Bondynois n’évoluera donc pas aux côtés de Karim Benzema au Real Madrid, de quoi faire parler avant le rassemblement des Bleus, mais c’est finalement un autre dossier qui pourrait voler la vedette à ce feuilleton, et celui-ci implique Aurélien Tchouaméni.

Autrefois proches, le PSG et le Real Madrid sont désormais en froid en raison du dossier Kylian Mbappé. Après avoir tenté sa chance dans les derniers instants du mercato estival 2021, Florentino Pérez a poursuivi son forcing tout au long de l’année afin d’attirer le Bondynois à l’issue de la saison, et ce sans débourser la moindre indemnité de transfert. Finalement, Kylian Mbappé a décidé de renouveler son bail avec le PSG, au grand dam du Real Madrid et de Karim Benzema. Mais la bataille entre les deux clubs se poursuit, et Aurélien Tchouaméni se retrouve désormais au centre de ce nouveau feuilleton dans lequel Kylian Mbappé et Karim Benzema jouent cette fois-ci les seconds rôles.

Benzema et Mbappé missionnés pour Tchouaméni