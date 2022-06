Foot - PSG

PSG : Lionel Messi lâche un avertissement à Kylian Mbappé !

Publié le 2 juin 2022 à 10h00 par Bernard Colas

Les récents propos de Kylian Mbappé concernant les chances des sélections sud-américaines pour le Mondial 2022 ont fait réagir, notamment au Brésil et en Argentine. Vainqueur de l’Italie (3-0) ce mercredi avec l’Albiceleste pour la Finalissima, Lionel Messi a lâché une nouvelle réponse à son coéquipier du PSG.

À quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé a déjà lancé la compétition, tout du moins dans la presse. Dans un entretien accordé à la chaîne brésilienne TNT Sports il y a quelques jours, l’attaquant du PSG a estimé que le football sud-américain n’était « pas aussi avancé » que son rival européen, permettant à certaines sélections du Vieux continent d’apparaître favorites pour le Mondial. « L'avantage qu'on a, nous les Européens, c'est qu'on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde on est prêts. Le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. » Des propos qui ne sont pas passés, notamment auprès des joueurs de l’ Albiceleste et de la Seleção . Lionel Messi a déjà répondu à Kylian Mbappé, et à l’issue de la victoire en Finalissima face à l’Italie (3-0) ce mercredi soir, La Pulga en a rajouté une couche.





PSG - Malaise : Lionel Messi glisse un tacle à Kylian Mbappé ! https://t.co/ziWLpO6Fau pic.twitter.com/Q8aLqr24Iv — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 30, 2022

« Nous allons rivaliser avec n'importe qui », prévient Messi