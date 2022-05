Foot - PSG

PSG : Lionel Messi, c’était quoi le problème ?

Publié le 31 mai 2022 à 14h00 par Thibault Morlain mis à jour le 31 mai 2022 à 15h13

L’été dernier, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Lionel Messi. Ne pouvant pas rester au FC Barcelone, l’Argentin s’est retrouvé libre et a donc fini par s’engager avec le club de la capitale. Toutefois, le bilan de sa première saison n’est clairement pas à la hauteur des espérances. Quel a donc été le problème ? Réponse.

Après 21 ans passés au FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises l’été dernier. Pourtant, cela n’était pas ce qui était initialement prévu pour le septuple Ballon d’Or. Arrivé au terme de son contrat, l’Argentin était parvenu à trouver un accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau bail chez les Blaugrana. Problème, les finances catastrophiques du Barça n’ont pas pu permettre d’acter cette signature. A l’été, Lionel Messi s’est alors retrouvé libre de tout contrat, étant ainsi obligé de se trouver un nouveau club. Annoncée à Manchester City avec Pep Guardiola, La Pulga s’est finalement engagée avec le PSG, signant jusqu’en 2023 avec une année supplémentaire en option. Une opération historique pour le club de la capitale qui d’un point de vue sportif en faisait saliver plus d’un. En effet, tout le monde était impatient de voir l’association entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sur un terrain. Finalement, la vérité du terrain aura été plus décevante que prévu. En effet, sous le maillot du PSG, celui qui portait le numéro 30 était très loin de ses standards. Au final, toutes compétitions confondues, Lionel Messi a terminé la saison avec 11 buts et 14 passes décisives.

🔴🔵Messi sur Instagram pic.twitter.com/UTJ1MOI497 — Paris SG INFOS (@Paris_SGINFOS) May 22, 2022

Un problème d’adaptation ?