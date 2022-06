Foot - Mercato - PSG

Mercato : Angel Di Maria peut enfin tourner la page PSG !

Publié le 2 juin 2022 à 12h30 par Axel Cornic

En fin de contrat, Angel Di Maria quittera officiellement le Paris Saint-Germain le 30 juin prochain, après avoir passé sept années au club faites de hauts et de bas. Son nom a été lié au FC Barcelone ou encore à Benfica, mais en Italie on est persuadé qu’il rejoindra la Juventus, avec un accord qui devrait vraisemblablement être trouvé dès les prochains jours.

C’est un grand acteur du projet QSI qui tire sa révérence. Arrivé en 2015 dans un transfert dépassant les 60M€, Angel Di Maria était à l’époque la grande recrue de l’été parisien et a fait le lien entre la fin de l’époque de Zlatan Ibrahimovic et celle survenue plus tard, avec les arrivées de Kylian Mbappé et Neymar. A leurs côtés et avec Edinson Cavani, il a d’ailleurs longtemps formé la ligne d’attaque du PSG avant de peu à peu passer au second plan, surtout depuis que son compatriote Lionel Messi a débarqué. Son contrat comportait une année supplémentaire en option, mais finalement le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas la lever et après le 30 juin prochain, Di Maria devra donc se chercher un nouveau club. A 34 ans, son ambition est d’évoluer au moins une saison de plus en Europe et si le FC Barcelone ou encore Benfica auraient tenté leur chance, c’est vers la Juventus que se porterait son choix.

« Est-ce qu’on m’attend en Italie ? Pour le moment je reste tranquille »

Ce mercredi soir a été l’occasion parfaite pour Angel Di Maria de se faire remarquer par le club italien, puisque sa sélection affrontait la Squadra Azzurra de son futur ancien coéquipier Gianluigi Donnarumma. Le moins que l’on puisse dire c’est que le numéro 11 du PSG ne l’a pas laissée passer, puisqu’il a livré une grande prestation couronnée d’un but (0-3). Ne comptez toutefois pas sur lui pour dévoiler sa prochaine destination ! « Est-ce qu’on m’attend en Italie ? Pour le moment je reste tranquille » a confié Di Maria aux micros des médias comme Sport Italia , après la victoire de l'Argentine. « Je suis avec ma sélection nationale et je me concentre uniquement sur notre prochain match. Il y a dimanche donc et ensuite je penserai aux vacances et à ma famille. Seulement après nous verrons pour mon avenir et le mercato ». Pourtant, la presse transalpine aborde en long et en large son arrivée à la Juventus, qui pourrait bien arriver plus tôt que prévu. .

