Mercato - Barcelone : Nouvel indice de taille sur l'avenir de Lewandowski !

Publié le 2 juin 2022 à 12h15 par La rédaction

Il n’y a plus de doute sur le fait que Robert Lewandowski ne souhaite plus porter le maillot du Bayern Munich. Malheureusement pour l’international polonais, les Bavarois ne comptent pas le laisser partir lors du mercato estival, mais ces derniers auraient tout de même une idée pour sa succession, en la personne de Romelu Lukaku.

Le divorce semble désormais clair entre le Bayern Munich et Robert Lewandowski. A un an de la fin de son contrat, l’international polonais a confirmé qu’il ne prolongera pas son aventure, et souhaite partir le plus rapidement possible. Celui-ci n’aurait notamment pas apprécié que les Bavarois tentent de recruter Erling Haaland, et veut prendre un nouveau départ. Le joueur de 33 ans est la grande priorité estivale du FC Barcelone, qui doit faire face à la fermeté d’Oliver Kahn sur ce dossier. Cependant, le champion d’Allemagne se pencherait tout de même sur la succession de son buteur, en prévision d'un hypothétique départ.

Lukaku pour remplacer Lewandowski ?