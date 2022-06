Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Grosse confirmation dans le deal Lewandowski !

Publié le 1 juin 2022 à 23h00 par La rédaction

Les dernières révélations des médias allemands dans le deal Lewandoswski-Barcelone permettent d’apporter une grosse confirmation sur sa complexité pour le club catalan. Pus le temps passe, plus il confirme que l’on s’oriente désormais vers un feuilleton à rallonge dont l’issue est très aléatoire, à l’image du vrai-faux comeback de Neymar il y a trois ans. Explication.

Selon les dernières informations du média sportif allemand Kicker , le FC Barcelone aurait transmis une offre de 32 millions d’euros pour Robert Lewandowski, une somme jugée très largement insuffisante par la direction du Bayern, qui exige au minimum 50 millions d’euros pour ouvrir une discussion.

Mercato - Barcelone : Lewandowski, Silva… Un joueur de Xavi prend position pour le recrutement estival ! https://t.co/hNNpPZISP5 pic.twitter.com/3uDld060lb — le10sport (@le10sport) June 1, 2022

Vers un feuilleton à rallonge…