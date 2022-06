Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un indésirable de Xavi va plomber les plans de Laporta !

Publié le 1 juin 2022 à 19h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Martin Braithwaite est en grande difficulté au FC Barcelone. D’abord sérieusement blessé en première partie de saison, l’international danois n’a que très peu joué ensuite, n’entrant pas dans les plans de Xavi. A l’occasion d’une interview, l’attaquant a accepté de se livrer sur son avenir.

La vie de Martin Braithwaite au FC Barcelone est loin d’être un long fleuve tranquille. Arrivé en Catalogne en janvier 2020 en provenance de Leganés, l’attaquant a d’abord réussi à se frayer une place dans la rotation barcelonaise, en jouant régulièrement. Jusqu’à cette saison 2021/2022, où l’international danois fut longtemps écarté des terrains en raison d’une vilaine blessure au genou gauche, avant de ne tout simplement pas entrer dans les plans de l’entraineur blaugrana Xavi. Avec seulement quatre petits matches disputés cette année en Liga, la question de l’avenir du joueur de 30 ans à Barcelone se pose. Le principal intéressé y a justement répondu.

Braithwaite se voit rester au Barça !