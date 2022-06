Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Müller prend position pour l’avenir de Lewandowski !

Publié le 2 juin 2022 à 10h45 par La rédaction

Alors que le mercato estival approche à grand pas, Robert Lewandowski semble inexorablement s’éloigner du Bayern Munich. A un an de la fin de son contrat, l’international polonais souhaite faire ses valises afin de rejoindre le FC Barcelone, qui s’intéresse grandement à lui. Toutefois, Thomas Müller espère que son coéquipier changera finalement d’avis, et restera en Bavière.

L’avenir de Robert Lewandowski ne s’écrit plus vraiment du côté du Bayern Munich. En effet, l’international polonais ne souhaite pas prolonger son contrat, qui prendra fin le 30 juin prochain. A 33 ans, l’attaquant pourrait bien quitter l’Allemagne qu’il a rejoint en 2010 afin de rallier l’Espagne. Le FC Barcelone, qui souhaite frapper fort lors du mercato estival, fait du natif de Varsovie sa grande priorité. Toutefois, s’il semble peu probable que Lewandowski reste en Bavière, l’un de ses partenaires ne souhaite pas le voir partir.

Mercato - Barcelone : La grosse alternative de Laporta pour Lewandowski ! https://t.co/t3kKUBarIo pic.twitter.com/3K9IPtwCOY — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Müller ne veut pas que Lewandowski parte