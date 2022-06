Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une réponse claire pour le transfert de Mané !

Publié le 2 juin 2022 à 19h45 par Pierrick Levallet

Pour remplacer Angel Di Maria la saison prochaine, le PSG convoiterait Sadio Mané. Le Sénégalais devrait quitter Liverpool cet été et sa situation a alerté quelques clubs européens, dont le Bayern Munich. La formation bavaroise penserait au joueur de 30 ans pour pallier l’éventuel départ de Robert Lewandowski. Et le champion d’Allemagne se rapprocherait peu à peu du but.

La saison prochaine, le PSG ne comptera plus Angel Di Maria dans ses rangs. Après sept ans de bons et loyaux services, l’Argentin ne sera pas prolongé alors que son contrat expire cet été. Le club de la capitale serait donc à la recherche d’un nouvel attaquant polyvalent pour pallier le départ de l’ailier de 34 ans. De ce fait, la direction parisienne se serait mise à s’intéresser à Sadio Mané. Le joueur de 30 ans devrait quitter Liverpool cet été alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Mais la situation du Sénégalais aurait également alerté le Bayern Munich, qui souhaiterait se préparer à un éventuel transfert de Robert Lewandowski lors de ce mercato estival. De son côté, Sadio Mané aurait tranché pour sa prochaine destination.

Sadio Mané ha hecho saber que quiere ir al Bayern. La voluntad es clara: ahora sólo falta el acuerdo final entre los clubes. 🤝 @tjuanmarti en @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 2, 2022

Mané veut rejoindre le Bayern