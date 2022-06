Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Après Lacazette, Aulas veut boucler d'autres grands retours !

Publié le 2 juin 2022 à 17h30 par Thomas Bourseau

Ce jeudi 2 juin, il semble qu’un retour XXL se dessine du côté de l’OL. Cinq ans après son départ pour Arsenal, Alexandre Lacazette pourrait se rapprocher du Groupama Stadium puisqu’un accord contractuel aurait été trouvé entre les deux parties. Néanmoins, pour ce qui est de la possibilité Corentin Tolisso, cette opération serait bien plus épineuse…

Alexandre Lacazette sur le point de retrouver le public lyonnais ? À l’été 2017, celui qui a été le capitaine d’Arsenal pendant une partie de la saison, rejoignait les Gunners où il n’a pas été un titulaire indiscutable pendant la totalité de son passage. Et son départ libre de tout contrat serait acté pour le 30 juin prochain. L’OL lui ouvrirait grand les portes bien que pour le Canal Football Club , Lacazette affirmait dernièrement vouloir disputer la Ligue des champions la saison prochaine, combat auquel l’OL ne prendra pas part lors de l’exercice à venir en raison de sa non qualification pour la prochaine édition de la C1. Pour autant, RMC Sport a confié ce jeudi que l’OL travaillerait d’arrache-pied pour boucler le retour d’Alexandre Lacazette et un accord aurait été trouvé alors que le10sport.com vous confiait le 1er juin que le Stade Rennais était également sur le dossier. Une tendance confirmée par L’Équipe dans la foulée alors que l’officialisation de ce deal pourrait s’avérer imminente. En outre de l’opération Alexandre Lacazette, Jean-Michel Aulas aimerait en faire de même avec un autre ancien de la maison lyonnaise : Corentin Tolisso.

Après #Lacazette, #Tolisso bientôt de retour à l’OL ? Ça discute fort. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 2, 2022

Après Lacazette, place à Tolisso ?

D’après les informations divulguées par Mohamed Bouhafsi sur son compte Twitter , Alexandre Lacazette ne serait pas l’unique ancien joueur de l’OL à être proche d’effectuer son grand retour puisque ça discuterait « fort » en coulisse entre les deux parties, à savoir le clan Tolisso et l’OL. À l’instar de Lacazette, Corentin Tolisso est en fin de contrat au Bayern Munich et ce dernier ne sera pas prolongé comme le champion du monde tricolore l’a révélé dernièrement à L’Équipe . Néanmoins, au cours de la même interview, Corentin Tolisso affirmait avoir envie de rejouer la Ligue des champions, compétition pour laquelle l’OL n’a pas validé son ticket pour la saison prochaine, ce qui pourrait compromettre les chances de Jean-Michel Aulas de faire revenir le milieu de terrain du Bayern Munich dans le Rhône, cinq ans après son départ. « Aujourd'hui, j'ai encore envie de jouer la Ligue des champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale. Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L'Angleterre, avec l'intensité, me plairait mais je ne m'interdis aucun Championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d'air, va me faire du bien ».

Le retour de Tolisso, «illusoire» pour l’OL ?