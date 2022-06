Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à dégainer 100M€ pour Tchouaméni !

Publié le 2 juin 2022 à 17h45 par La rédaction

Brillant toute la saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni bénéficierait d’un bon de sortie pour cet été. L’international français intéresserait le PSG, le Real Madrid et Liverpool. Et alors que tout semblait ficelé avec le club madrilène, Paris pourrait inverser la tendance en proposant 100M€ au club du Rocher.

Le feuilleton Tchouaméni est encore loin de son terme. Alors que tout le monde ou presque s’accordait à dire que le milieu de l’AS Monaco était parti pour s’engager avec le Real Madrid, la presse espagnole se méfierait de plus en plus du PSG. A la recherche d’un milieu de terrain, le club de la capitale serait très intéressé par l’international français. Et voilà que le Qatar serait même prêt à faire des folies pour rafler la mise avec Aurélien Tchouaméni.

💥 Informa @MelchorRuizCope ⚪️ El Real Madrid se planta en 60 millones por Tchouameni y el PSG vuelve a escena➡️ Tiene un acuerdo con el jugador, pero no con el Mónaco que pide 80 kilos👌 Mbappé ha dado el OK y el PSG llegaría a 100 millones de euroshttps://t.co/boEVsWB2OY — Tiempo de Juego (@tjcope) June 2, 2022

100M€ pour doubler le Real Madrid