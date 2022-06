Foot - PSG

PSG : Après Messi, Di Maria met les choses au clair avec Mbappé !

Publié le 2 juin 2022 à 16h45 par Bernard Colas

Depuis sa sortie sur les sélections sud-américaines, Kylian Mbappé s’est attiré les foudres de certains joueurs, y compris ses coéquipiers du PSG. Lionel Messi a déjà répondu aux propos de l’international français, et Angel Di Maria en a fait de même après la victoire de l’Argentine sur l’Italie (3-0).

À quelques mois du Mondial au Qatar, Kylian Mbappé ne s’est pas fait que des amis en évoquant le niveau des équipes sud-américaines. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent », a déclaré l’attaquant du PSG dans un entretien accordé à TNT Sports . Forcément, les Argentins n’ont pas manqué de revenir sur ces propos après leur victoire contre l’Italie (3-0) ce mercredi dans la Finalissima. « Nous sommes conscients de qui nous sommes et peu importe qui est devant (entre le foot européen et sud-américain, ndlr) , a déclaré Lionel Messi, dans des propos relayés par RMC . Nous continuons à grandir, c'est ce que nous recherchons. Nous regardons cela au jour le jour, continuons à nous améliorer et répétons sans cesse que nous ne sommes pas les meilleurs candidats. Nous allons rivaliser avec n'importe qui. Nous avons des choses claires, mais nous devons continuer à grandir et à améliorer les choses. » Angel Di Maria est également revenu sur la sortie de Kylian Mbappé.





« Nous avons démontré que nous sommes du même niveau que les équipes européennes »