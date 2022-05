Foot - PSG

PSG : Ronaldinho n'a pas oublié Paris...

Publié le 1 juin 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Passé au PSG entre 2001 et 2003, Ronaldinho a laissé une trace indélébile au sein du club de la capitale par ses gestes techniques et son incroyable talents. Et la réciproque est vraie. 20 ans plus tard, le Brésilien n'a rien oublié de Paris, bien au contraire, comme il le raconte à l'occasion de son passage dans la ville lumière.

Entre 2001 et 2003, Ronaldinho a brillé sur les pelouses de Ligue 1. Le Brésilien, futur Ballon d'Or, a effectivement connu ses premières fulgurances en Europe avec le maillot du PSG et reste donc très apprécié des supporters du club de la capitale. Et Ronaldinho leur rend bien. Le champion du monde 2002, invité à Paris par l'UEFA à l'occasion de la finale de la Ligue des champions, s'est confié sur son amour de Paris où il a vécu pendant quasiment deux ans..

Look who's in town... 👀#ExpediaLovesParis | @ExpediaUK | #UCLfinal pic.twitter.com/z8DyiYpfJF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 28, 2022

Ronaldinho, nostalgique de Paris