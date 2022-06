Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 2 juin 2022 à 12h45 par La rédaction mis à jour le 2 juin 2022 à 12h58

Le dossier Aurélien Tchouaméni est l’un des plus chauds du moment. Après deux saisons et demie à l’AS Monaco, l’international français fera assurément ses valises lors du mercato estival, lui qui suscite l’intérêt du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Si les Merengue ont pour l’instant l’avantage, l’offre du PSG, plus importante, pourrait tout changer pour ce transfert.

Il n’y a plus de doute quant au fait qu’Aurélien Tchouaméni quittera l’AS Monaco lors du mercato estival. S’il lui reste encore deux ans de contrat, l’international français a su montrer toutes ses qualités lors de ses 50 apparitions cette saison, et une lutte acharnée a déjà commencé pour enregistrer sa signature. Déjà opposés dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont une nouvelle fois face à face, et les Merengue auraient pour l’instant l’avantage, à en croire les dernières rumeurs. Toutefois, le dénouement n’est pas encore connu, et le club de la capitale aurait transmis une meilleure offre, en tout point.

L’offre du PSG est supérieure