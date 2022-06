Mercato - PSG : Pogba, De Jong… Une offensive est lancée !

Foot - Mercato - PSG

Alors que la piste Pogba ne semble plus privilégiée par le PSG, c’est finalement vers Frenkie de Jong que pourrait se tourner Luis Campos. Le milieu néerlandais est annoncé sur le départ en raison des problèmes financiers du FC Barcelone, mais Manchester United pourrait avoir pris une longueur d’avance.

Le marché des milieux de terrain devrait animer le prochain mercato estival, et le PSG sera directement impliqué. Alors que de grands changements se préparent en interne, le club de la capitale souhaite se renforcer dans l’entrejeu, et plusieurs pistes XXL ont déjà été activées. Ces derniers mois, il a notamment été question d’un intérêt pour Paul Pogba, mais le départ de Leonardo change la donne. Avec Luis Campos, le PSG pourrait privilégier l’option Frenkie de Jong, dont l’avenir au FC Barcelone est incertain en raison des problèmes financiers du FC Barcelone. Deux dossiers qui pourraient être liés.

Man Utd think they can get De Jong for £50m as Ten Hag picks Pogba replacement https://t.co/YKOkVyjYnE