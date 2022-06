Foot - Mercato

Tchouaméni, Battles, Marcelo... Toutes les infos mercato du 2 juin

Publié le 2 juin 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes en juin, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Mercato - OM : Un attaquant de Ligue 1 lâche un message à Longoria pour son transfert !

En quête de renforts offensifs, l'OM s'intéresse notamment à Mohamed Bayo. Et l'attaquant de Clermont a ouvert la porte à un transfert dans les colonnes de L'EQUIPE : « J'ai un plan de carrière qui est simple : chaque année, j'ai évolué. J'ai besoin d'un nouveau projet pour me tester et savoir mes limites. Je dois savoir quel est mon vrai niveau. J'ai apporté ce que je pouvais au club et celui-ci a besoin de changer de dynamique. C'est le moment de trouver une nouvelle source de motivation et de gravir les échelons. Je suis un bosseur, un acharné. J'ai envie de réussir et de montrer mes qualités aux yeux du monde ».



Retrouvez ici toutes les déclarations de Mohamed Bayo

Mercato - PSG : Un nouveau gros coup à gauche après Nuno Mendes ?

Alors que le PSG vient de boucler le transfert définitif de Nuno Mendes, la presse italienne révèle qu'un autre latéral gauche est dans le viseur du club de la capitale. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG lorgnerait Leonardo Spinazzola, latéral polyvalent et très offensif actuellement sous contrat avec l’AS Roma.



Tous les détails de ce dossier sont à retrouver ici

Mercato - OM : Longoria tente un incroyable coup au Real Madrid !

C'est la folle rumeur du jour ! Selon les informations du média turc Fanatik , l'OM tenterait de convaincre Marcelo. En fin de contrat avec le Real Madrid, l'international brésilien a d'ores et déjà annoncé son départ du club merengue, et Pablo Longoria l'aurait contacté afin de venir renforcer le couloir gauche de l'équipe de Jorge Sampaoli qui attend toujours un joueur qui corresponde à son projet à ce poste. Cependant, Fenerbahçe tiendrait la corde pour accueillir Marcelo.

Mercato - OM : Longoria tente un incroyable coup au Real Madrid ! https://t.co/jwqg3xNqMz pic.twitter.com/yK5AoyJcwn — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

Pour plus d'informations sur cette folle rumeur, c'est ici.

Mercato - ASSE : Perrin a réglé la succession de Dupraz !

Après la relégation de l'ASSE en Ligue 2, de grands changements se préparent, à l'image de la succession de Pascal Dupraz sur le banc des Verts. Et selon les informations de L'EQUIPE , c'est bien Laurent Battles qui va s'asseoir sur le banc stéphanois la saison prochaine. L'ancien joueur du club devrait signer pour trois saisons à l'ASSE.



Pour plus de détails, c'est ici

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas va boucler le retour de Lacazette !

Cinq ans après son départ pour Arsenal, Alexandre Lacazette va faire son retour à l'OL ! Selon les informations de L'EQUIPE , les Gones auraient trouvé un accord avec l'attaquant dont le contrat s'achève le 30 juin. Très motivé à l'idée de revenir dans son club formateur, Lacazette aurait accepté de diviser par deux son salaire alors que plusieurs clubs étaient également dans le coup.



Découvrez tous les détails de ce dossier ici.

Mercato - Officiel : L’ASSE annonce le départ de Pascal Dupraz !

Suite à la relégation de l'ASSE en Ligue 2, un premier gros changement et on s'y attendait. Les Verts ont officialisé le départ de Pascal Dupraz. Sous contrat jusqu'à la fin de cet exercice, il ne sera donc pas conservé. « L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz, nommé entraîneur principal le 14 décembre dernier. (...) Pascal Dupraz et son staff ont réussi à insuffler un souffle nouveau et glané 20 points supplémentaires pour accéder aux barrages. Si l’issue ne s’est pas avérée positive, l’AS Saint-Étienne tient toutefois à remercier Pascal Dupraz », a notamment fait savoir l'ASSE ce jeudi dans un communiqué pour annoncer la séparation avec Pascal Dupraz.



Retrouvez plus de détails ici.

Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à dégainer 100M€ pour Tchouaméni !