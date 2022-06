Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : L’ASSE annonce le départ de Pascal Dupraz !

Publié le 2 juin 2022 à 17h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 2 juin 2022 à 17h14

Alors qu’il avait débarqué cet hiver juste avant la trêve hivernale afin de remettre sur les bons rails la locomotive stéphanoise, Pascal Dupraz a échoué dans sa mission sauvetage et l’ASSE a finalement été reléguée en Ligue 2. Une fin de saison qui a au passage mis un terme à l’aventure de Dupraz sur le banc des Verts.

Nommé à la place de Claude Puel en décembre dernier afin de réaliser le même exploit qu’avec le Toulouse Football Club en 2015/2016, à savoir éviter la relégation, Pascal Dupraz a échoué au stade des barrages avec l’ASSE. En effet, dimanche dernier, au cours de la manche retour face à l’AJ Auxerre, les hommes de Dupraz se sont inclinés face aux Auxerrois qui feront donc leur retour en Ligue 1 pour le prochain exercice. Saison noire donc pour les Verts qui vont connaître la Ligue 2 à compter de cet été. Mission ratée donc pour Pascal Dupraz qui n’avait signé qu’un contrat de six mois. Dernièrement, Le Progrès évoquait une volonté de la direction de l’ASSE de lancer un nouveau cycle avec un nouveau coach. Et à la tête du projet en question, ce ne sera pas Pascal Dupraz qui occupera le poste d’entraîneur.

L’AS Saint-Étienne informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz.Si l’issue ne s’est pas avérée positive, le club tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une bonne continuation. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2022

