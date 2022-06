Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas va boucler le retour de Lacazette !

Publié le 2 juin 2022 à 15h00 par La rédaction

Désireux de renforcer son secteur offensif en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille avait coché le nom d’Alexandre Lacazette dans ses petits papiers. Cependant, l’attaquant français, libre de tout contrat le 30 juin prochain, pourrait jouer un sale tour aux Marseillais en rejoignant… l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine, le président Pablo Longoria est déjà au travail sur le prochain mercato estival. Le dirigeant marseillais, qui souhaite apporter du sang neuf sur le front de l’attaque, suit de près Alexandre Lacazette, en fin de contrat à Arsenal. Si, comme vous l’a révélé le10sport.com, Rennes est également intéressé par le buteur, ce dernier semble semble toutefois se diriger vers un tout autre club qu'il connaît très bien.

L'OL va boucler le retour de Lacazette