Mercato - ASSE : Perrin a réglé la succession de Dupraz !

Publié le 2 juin 2022 à 13h10 par Arthur Montagne

Alors que le départ de Pascal Dupraz est désormais acté, après la relégation de l'ASSE en Ligue 2, les Verts se sont activés pour dénicher son recruteur. Il y avait même urgence puisque le club stéphanois doit préparer sa reconstruction. Mais cela semble désormais acté puisque Laurent Battles aurait accepté le poste et l'officialisation serait même imminente.

Pour France Bleu , Jean-François Soucasse a confirmé le départ de Pascal Dupraz qui a échoué dans sa mission de maintenir l'ASSE en Ligue 1. « Pascal Dupraz n’est pas prolongé. N'en déplaise à certains médias, il n'y avait aucun doute sur ce sujet-là et ça, dès le 5 décembre (...) Il a été loyal. Il a investi beaucoup dans ce club. Il a consacré beaucoup de temps et d'énergie, de travail et il est, comme nous, sur-peiné de cette situation », expliquait le président exécutif des Verts. Par conséquent, l'ASSE s'active désormais pour le remplacer. Et le nouvel entraîneur arrive.

C'est imminent pour l'arrivée de Battles