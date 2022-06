Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doit-on s’attendre à une énorme surprise avec Messi cet été ?

Publié le 2 juin 2022 à 12h00 par Axel Cornic

L’avenir de Lionel Messi fait beaucoup parler, après une première saison compliquée au Paris Saint-Germain. Los d’un récent entretien avec un média argentin, il n’a d’ailleurs pas manqué de parler de ses difficultés d’adaptation et a même affiché un certain regret concernant son arrivée au PSG... ce qui n’a évidemment fait qu’alimenter les débats autour d’un possible départ.

Cela faisait très longtemps que l’on ne voyait pas Lionel Messi terminer une saison avec seulement onze buts au compteur. Il faut dire que la première saison loin du FC Barcelone n’a pas été facile pour le septuple Ballon d’Or. La recrue star du denier mercato estival du Paris Saint-Germain n’a pas eu l’apport attendu et a d’ailleurs été très critiqué, même sifflé par ses propres supporters après l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions. Une situation inédite pour l’Argentin, qui a récemment vidé son sac au micro de TyC Sports , abordant en long et en large son calvaire parisien. « Après une vie passée au même endroit ce n'est pas facile, surtout à mon âge parce que c'est autre chose de le faire plus jeune, quand t’es préparé et que quelque part tu l’as voulu. À ce moment-là je ne voulais pas ce changement, je ne l'imaginais pas, je n'y pensais pas et la vérité est que ce fut une année difficile » a déclaré Messi, avouant d’ailleurs qu’il ne voulait pas forcément rejoindre le PSG il y a un an. « A Barcelone, j'avais tout. Je suis parti quand j'étais très jeune. En plus : j'habitais plus à Barcelone qu'en Argentine. Et c'était très bien. La vérité est que je n'avais aucune intention de changer quoi que ce soit ». Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir en France comme à l’étranger, où l’on reparle d’ailleurs d’un retour au FC Barcelone qui semble assez compliqué pour le moment.

PSG : Lionel Messi revit enfin... loin du Paris Saint-Germain ! https://t.co/9qPRkW8iVl pic.twitter.com/CjwyyXgPRP — le10sport (@le10sport) June 2, 2022

En Italie, on pense que tout peut arriver pour Messi