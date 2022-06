Foot - Mercato - OM

Quelles sont les 3 pistes les plus chaudes du mercato de l’OM ?

Publié le 2 juin 2022 à 13h00 par La rédaction

Après avoir animé le précédent mercato estivale, Pablo Longoria devrait de nouveau s'activer sur le marché dans les prochaines semaines. En effet, qualifié pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille compte bien se renforcer au mercato et le président de l'OM cherchera à densifier l'effectif de Jorge Sampaoli. Plusieurs noms font déjà leurs apparitions.

Au terme d’une dernière journée de Ligue 1 complètement folle, l’OM a dépassé l’AS Monaco sur la ligne d’arrivée pour la 2ème place et par la même occasion composte son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Les Phocéens ont besoin de se renforcer s’ils ne veulent pas faire figuration en Europe la saison prochaine. Plusieurs pistes seraient déjà ouvertes du côté des dirigeants marseillais. Quelles sont les plus chaudes ?

Mohamed-Ali Cho

Mohamed Ali-Cho est né en France mais il a passé la majeure partie de son enfance en Angleterre, où ses parents travaillaient. Passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, il rejoint Everton en 2015 où il y reste cinq ans jusqu’en 2020. Bien qu'il ait suscité l'intérêt de certains des plus grands clubs européens, il choisit Angers. En signant là-bas, il devient le plus jeune professionnel d'Europe à seulement 16 ans

Les représentants de Mohamed-Ali Cho font monter les enchères pour obtenir ce qu'ils demandent (en salaire)Aller trouver en Europe ce que tu souhaites obtenir de l'OM, c'est le jeu https://t.co/7fTqFc5Nii — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 27, 2022





Mohamed-Ali Cho est un joueur offensif polyvalent. Il s'est montré extrêmement prometteur lors de ses apparitions en Ligue 1 pour un si jeune joueur. Il possède un physique au-delà de la moyenne pour un joueur de 18 ans et possède un rythme, une force et une capacité technique énorme. Son changement physique depuis la signature de son premier contrat professionnel a été impressionnant. Son profil est comparé à Nicolas Pepe, Ousmane Dembele ou encore Allan Saint-Maximin.



C’est un gaucher, sa tendance naturelle est donc de couper à l'intérieur depuis le côté droit sur le terrain. Cependant, il est également capable d’attaquer les espaces dans le dos des défenseurs. Il possède également un très bon pied droit pour un gaucher. Ainsi, cela lui a souvent permis de se créer un espace pour tirer, car la plupart des défenseurs s'attendent à ce qu'il frappe du pied gauche. C’est un profil que l’OM ne possède pas dans son effectif, celui de l’ailier percutant capable déborder et centrer, dribbler et marquer.



Des clubs tels que West Ham, Chelsea, Tottenham et Southampton sont fortement intéressés. Mais son nom a également été évoqué pour un transfert potentiel au Borussia Dortmund. Il est sous contrat avec Angers jusqu’en 2023..

Jordan Veretout

L’ancien Nantais est sans aucun doute l’un des milieux de terrain les plus importants de l’AS Rome. Il a disputé 36 des 38 matchs de Serie A cette saison, il est également l’un des joueurs les plus utilisés par Jose Mourinho. Gêné par les blessures la saison dernière il avait quand même marqué 10 buts en 29 matchs de championnat. Cette il n’a marqué que 4 buts mais réalisé 8 passes décisives. Il présente un profil box to box très recherché. De plus c’est un très bon tireur de coups de pied arrêtés en particulier de pénalty. On sait de quoi Veretout est capable lorsqu'il est en bonne santé mais c’est un joueur assez fragile. C’est un profil qui pourrait convenir à l’OM pour combler le départ de Boubacar Kamara. Hormis Dimitri Payet, les olympiens sont très limités en tireur de coups de pied arrêtés. Jordan Veretout pourrait faire du bien à cet effectif, de plus disputer la Ligue des Champions avec l’OM pourrait lui ouvrir les portes de la Coupe du Monde car Jordan Veretout est bien dans les petits papiers de Didier Deschamps. Le Français est sous contrat avec la Roma jusqu’en juin 2024.

Evan Ndicka

Ayant fait ses débuts professionnels en Ligue 2 à seulement 17 ans, Evan Ndicka a été désigné comme un prodige dès son plus jeune âge. Après six ans au centre de formation de l’AJ Auxerre, Ndicka a pris la direction de l'Allemagne alors qu'il cherchait à faire avancer sa carrière en signant un contrat de cinq ans à l'Eintracht Francfort. Immédiatement plongé dans le grand bain à l'âge de 19 ans, Ndicka a rapidement montré pourquoi le club allemand a déboursé 5,5M€ pour s’offrir ses services. Il a été titularisé lors de 17 des 18 premiers matchs du club de la saison 2018/19.



Polyvalent et à l'aise avec ses pieds, Ndicka présente les caractéristiques du défenseur central moderne. Du haut de ses 1m92, Ndicka a tendance à utiliser son physique avantageux pour dominer les attaquants adverses dans les airs. Cependant il commet quelques erreurs de concentration qui aboutissent à des fautes inutiles. À 22 ans, Ndicka l'un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs de la planète. Il avait suscité les intérêts d’Arsenal et Tottenham lors de l’été 2021. Son profil intéresse énormément les clubs de Premier League étant donné que sa stature, son physique et sa vitesse seraient probablement bien transférés dans le jeu anglais. Avec le retour du William Saliba du côté d’Arsenal, le jeune défenseur français sous contrat avec Francfort jusqu’en juin 2023 pourrait bien être la solution idéale.