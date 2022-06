Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit une terrible nouvelle pour Sadio Mané !

Publié le 3 juin 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané serait suivi de très près par le PSG et le Bayern. Et malheureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, l'écurie bavaroise tiendrait la corde pour le moment grâce à Hasan Salihamidzic. En effet, le directeur sportif du Bayern aurait fait forte impression auprès de Sadio Mané car il voudrait faire de lui la nouvelle tête de gondole du club munichois.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria est déjà assuré de changer de club lors du prochain mercato estival. En effet, l'écurie rouge et bleu a officialisé sa décision de ne pas prolonger le bail de son numéro 11 et de le laisser filer librement et gratuitement à la fin du mois. Pour pallier le départ d'Angel Di Maria, le PSG aurait déjà une idée bien précise en tête : Sadio Mané. Alors que l'international sénégalais sera en fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Nasser Al-Khelaïfi aimerait profiter de la situation pour le recruter dès la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, le président du PSG ne serait pas seul sur ce dossier, et serait opposé à un adversaire redoutable : le Bayern d'Hasan Salihamidzic.

𝑪𝒐𝒆𝒖𝒓 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 & 𝑩𝒍𝒆𝒖 ❤️💙Les coulisses du dernier match d'Angel Di Maria au @PSG_inside. Synonyme d'émotion et de passion pour notre Fideo 🫶🔥🔜⌚️ 18h pic.twitter.com/LQVRPy5y5i — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 25, 2022

Le Bayern d'Hasan Salihamidzic a séduit Sadio Mané