Mercato - PSG : Le Real Madrid dégaine une offre colossale pour Tchouaméni !

Publié le 3 juin 2022 à 8h45 par La rédaction

Il n’y a plus vraiment de doute quant au fait qu’Aurélien Tchouaméni ne jouera plus pour l’AS Monaco la saison prochaine. Convoité par Liverpool, le Real Madrid ainsi que le PSG, l’international Français a l’embarras du choix pour son avenir, et l’AS Monaco attend une très grosse offre pour le laisser partir. Quelque chose que les Merengue ont bien compris au vu de leur dernière proposition.

L’avenir d’Aurélien Tchouaméni ne s’écrit définitivement plus à l’AS Monaco. En effet, après deux saisons et demie de bons et loyaux services, où il aura pu montrer toute l’étendue de son talent, l’international français fera ses valises dans les prochaines semaines, et dispose de plusieurs prétendant. Le Paris Saint-Germain souhaite notamment l’attirer pour prendre la place de joueurs qui ne donnent pas totalement satisfaction, comme Leandro Paredes ou Georginio Wijnaldum. Toutefois, Liverpool et le Real Madrid s’intéressent également au natif de Rouen, et les Merengue auraient même formulé une très grosse offre.

