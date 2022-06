Foot - Mercato

Mercato : Ces cinq joueurs qui vont nous faire vivre un mercato de feu cet été !

3 juin 2022

Alors que les championnats européens se sont terminés, le mercato estival s’annonce bouillant avec plusieurs joueurs importants qui devraient bouger cet été. De Robert Lewandowski à Sadio Mané en passant par Aurélien Tchouaméni, le10sport.com a fait un tour d'horizon pour cette session de transferts estivale qui pourrait réserver son lot de surprises...

La saison touche à sa fin, le mercato va devenir le centre d’attention de la planète football lors des prochaines semaines. Plusieurs joueurs risquent de quitter leur club et parmi eux quelques gros noms, on vous les fait découvrir.

Robert Lewandowski

Ce n’est un secret pour personne, Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich cet été. Lors d’une conférence de presse avec l’équipe nationale de Pologne, il a exprimé son souhait de départ publiquement :



« Mon époque au Bayern est terminée. Je ne vois plus aucune possibilité de continuer à jouer pour ce club. Le Bayern est un club sérieux et je crois qu'ils ne me garderont pas, je ne veux plus y jouer. Un transfert est la meilleure solution. J'espère qu'ils ne m'arrêteront pas ».



Une déclaration forte qui va sans doute faire bouger les choses. Du côté du Bayern, cette déclaration publique est très mal passée. Oliver Kahn, directeur sportif du club a réagi sur le média allemand SPORT1 : « Je ne peux pas vous dire pourquoi Robert a choisi cette façon de communiquer sa situation. Des déclarations publiques comme celle-là ne vous mènent nulle part ». Le joueur de 33 ans est au Bayern depuis 2014 et a remporté 19 trophées avec le club. Il est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023. La destination favorite du polonais serait le FC Barcelone, un coup dur pour le Bayern qui perdrait son meilleur joueur et meilleur buteur.

Neymar Jr

La prolongation de Kylian Mbappé change beaucoup de choses. Le français est désormais officiellement le centre du projet parisien. Les premiers pions commencent à bouger au PSG avec le limogeage de Leonardo. Mauricio Pochettino devrait être le prochain à partir. Neymar, lui, serait aussi dans la liste des indésirables. Selon les informations du Parisien , l'émir du Qatar, Al-Thani, ne souhaite pas que Neymar continue la saison prochaine au PSG. Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2025, mais les responsables du club lui chercheront une porte de sortie cet été. Le Brésilien aurait été proposé à plusieurs clubs européens, dont le FC Barcelone. Le gros obstacle reste son salaire élevé, car peu de clubs en Europe peuvent se le permettre.



Il y a quelques mois, Sky Sports avait assuré que le PSG avait mis Neymar sur la liste des joueurs transférables, et le prix pour laisser partir le Brésilien était de 90M€, bien loin des 222 millions d'euros qu'ils avaient déboursés à Barcelone pour le recruter. Selon les dernières rumeurs, Newcastle et Chelsea seraient intéressés par une potentielle signature du brésilien. Mais le brésilien est déterminé à rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine :



« Mon ambition est toujours la même : gagner tous les titres possibles. Bien jouer et gagner la Coupe du monde et la Ligue des champions. Ce sont mes ambitions pour la saison prochaine. Ça doit être avec Paris. J'ai un contrat avec le PSG, donc il n'y a pas le choix. Oui, ce sera avec le PSG » a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Cristiano Ronaldo

Manchester United a vécu une saison catastrophique que personne n’avait vue venir. Un recrutement XXL durant l’été avec les arrivées de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane propulsait les Red Devils parmi les principaux candidats au titre de champion d’Angleterre et de vainqueur de la ligue des champions. Aujourd’hui le bilan est cauchemardesque, Manchester United n’a remporté aucun trophée cette saison. Sortis dès les huitièmes de finale de la ligue des champions, les Mancuniens ont été éliminés des deux coupes nationales. La plus grosse désillusion n’est autre que cette 6ème place de Premier League synonyme de non-qualification à la prochaine ligue des champions. Une situation plus que délicate qui laisse planer le doute sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.



D’après les informations rapportées par The Sun , Ronaldo aurait dit aux joueurs qu’il n’irait nulle part à moins que le club ne veuille plus de lui. Le portugais ne veut pas partir sur un échec et veut remporter un trophée avec Manchester United la saison prochaine. La décision appartient désormais au nouvel entraineur Erik ten Hag. Ce dernier a évoqué le sujet lors de sa présentation : « Je veux garder Cristiano à Man United, bien sûr. Il a été très important pour ce club. Ronaldo est un géant, à cause de tout ce qu'il a montré jusqu'à présent et à cause de son ambition ». De bon augure pour le portugais.

Sadio Mané

Sadio Mané a décidé de quitter Liverpool cet été, l'attaquant souhaite relever un nouveau défi après six ans au club. La tendance l’envoie au Bayern Munich, qui est à la recherche d'un remplaçant pour Robert Lewandowski. Mané, qui a disputé les 90 minutes de la défaite 1-0 de Liverpool contre le Real Madrid lors de la finale de la Ligue des champions samedi, a promis de faire une annonce prochainement sur son avenir. L’international sénégalais a remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe de la Ligue pendant son passage avec les Reds . Il a été directement impliqué sur 28 buts en 51 apparitions cette saison.



Au total, il a marqué 120 buts depuis son arrivée en 2016, devenant un élément clé du formidable trio offensif aux côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino et gardant sa place malgré les arrivées de Diogo Jota et Luis Diaz.

