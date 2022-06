Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut tenter un gros coup avec un crack de Guardiola !

Publié le 2 juin 2022 à 21h45 par Pierrick Levallet

Cet été, l’OM pourrait bien se séparer d’Arkadiusz Milik, dont l'avenir est incertain. Pablo Longoria se serait donc mis en quête d’un nouvel attaquant pour la saison prochaine, afin de fournir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli pour la saison prochaine. Dans cette optique, le président phocéen pourrait bien aller piocher en Premier League, chez Pep Guardiola plus particulièrement.

La saison prochaine, l’OM retrouvera la Ligue des champions. Mais le club phocéen pourrait bien connaître d’importants départs cet été, comme ceux de William Saliba ou encore Arkadiusz Milik alors que Boubacar Kamara s’est déjà envolé à Aston Villa. De ce fait, Pablo Longoria se serait déjà mis au travail et scruterait le marché des transferts à la recherche de bonnes options pour fournir une équipe compétitive à Jorge Sampaoli. Dans le secteur offensif, le président de l’OM pourrait bien aller piocher à Manchester City.

Longoria s’intéresse à Julian Alvarez