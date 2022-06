Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une opération à 18M€ se précise pour Longoria !

A un an de la fin de son contrat avec l’OM, l’avenir de Duje Caleta-Car interroge. De son côté, Pablo Longoria est prêt à s’en séparer, et il y a des prétendants. A la recherche d’un défenseur pour palier le départ de Diego Carlos et possiblement celui de Jules Koundé, le FC Séville pourrait proposer entre 15 et 18M€ pour l’international croate.

Si l’OM promet d’être très actif sur le marché des transferts, cela devrait bouger également dans le sens des départs. Malgré la qualification en Ligue des Champions, le club olympien aura besoin de vendre s’il veut se permettre quelques folies sur le mercato. Et Duje Caleta-Car pourrait être l’un des joueurs amenés à quitter l’OM. Comme l’a expliqué L’Equipe ce jeudi, le FC Séville le suivrait de près afin de remplacer Jules Koundé, en instance de départ, et Diego Carlos, déjà parti la Premier League.

Séville prêt à mettre en 15 et 18M€