Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un prix XXL est fixé pour le transfert de Saliba !

Publié le 1 juin 2022 à 15h10 par Bernard Colas

Après son excellente saison avec l’OM, William Saliba s’apprête à faire son retour à Arsenal, mais Pablo Longoria espère encore conserver le défenseur français. Cependant, la tâche du président phocéen ne sera pas simple puisque le club londonien compte sur son joueur pour la saison prochaine, et même en cas de départ, le transfert sera compliqué à boucler.

N’entrant pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal, William Saliba a pris la direction de l’OM l’été dernier, un choix payant pour le défenseur qui s’est imposé comme l’un des titulaires indiscutables de Jorge Sampaoli. Au terme d’un prêt concluant, Saliba retrouvera donc Arsenal durant l’été, mais à l’OM, on rêve de conserver le néo-international français, pas contre l’idée de prolonger son passage dans la cité phocéenne. Cependant, Arsenal compte récupérer son joueur, et Mikel Arteta est enfin prêt à lui faire confiance comme il l’expliquait dernièrement à RMC : « Il faut qu’il revienne. Il a l’expérience et l’environnement nécessaire pour être compétitif avec nous. » Pour l’OM, l’affaire semble donc mal embarquée.

Mercato - OM : Arsenal a tranché pour l’avenir de Saliba ! https://t.co/IJJQHNaxpP pic.twitter.com/KQBWgPjJ2y — le10sport (@le10sport) May 26, 2022

Pour Saliba, c’est 30M€